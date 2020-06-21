استبدال ملاحظ لجنة ثانوية لمخاطته حالة إيجابية بكورونا بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

استبعد رئيس لجنة مدرسة الشهيد وائل منصور بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ملاحظ من اللجنة واستبدله بآخر، لمخالطته بحالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

كان الملاحظ يدعى "م.س.م" والمنتدب من مدرسة الرجبية الاعدادية بالسنطة، قد قدم ما يثبت لرئيس اللجنة والطبيب باللجنة ما يثبت انه مخالطا لحالة إيجابية، وعلى الفور تم استبعاده من اللجنة واستبداله بآخر من القوة الاحتياطية.

أجرى الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية صباح اليوم الأحد جولة تفقدية بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة المحلة، للوقوف على سير الامتحانات ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتأمين مقرات اللجان، رافقه المحاسب محمد صلاح رئيس مدينة المحلة.

وتفقد نائب المحافظ لجان مدارس المحلة الثانوية بنات، السيدة زينب الإعدادية، التجريبية المعلمين، السيدة خديجة، وشدد نائب المحافظ بمنع اي تجمعات امام مقرات اللجان، وصرف اولياء الأمور من امام اللجان والتنبيه عليهم بعدم الزحام حفاظا على سلامتهم.

كما شدد على اتباع الإجراءات الاحترازية وتعقيم الطلاب قبل دخول اللجان، وقياس درجة الحرارة لكل طالب على حدى قبل الدخول للجنة، مشددا على توفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والتهوية الجيدة للجان.

وانطلق صباح اليوم الاحد ماراثون الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث استعدت مديرية التربية والتعليم بالغربية لبدء الامتحانات بالمحافظة. وأكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد طلاب المرحلة الثانوية الذين سيؤدون الامتحانات 34730 طالب وطالبة منهم 19647 طالبة و15133 طالب علمى وأدبي أمام 122 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشرة، وتجهيز 122 كابينة تعقيم مزدوجة امام كل لجنة لتعقيم الطلبة قبل دخول اللجان.