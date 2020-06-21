اليوم السابع
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ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بحلوان لسهولة اللغة العربية

الأحد، 21 يونيو 2020 02:11 م
ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بحلوان لسهولة اللغة العربية توزيع كمامات على الطلاب
كتب محمود راغب - عزوز الديب

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أنهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بحلوان بمحافظة القاهرة، امتحان اللغة العربية، حيث أعرب الطلاب عن رضاهم بمستوى امتحان اللغة العربية ، مؤكدين أن الامتحان فى مستوى الطالب العادى، وتأخر خروج الطلاب لتسلم امتحانات التربية الدينية والاحصاء والاقتصاد .
 
يذكر أن قد توافد الطالبات على المدرسة مرتديين الكمامات،  برفقة أولياء الأمور، تمهيدًا للدخول للجان لبدء الامتحان المقرر له فى الساعة العاشرة، وشهدت المدرسة تسليم الطلاب الماسكات والقفازات ، فضلا عن رش وتعقيم الطلاب قبل الدخول ، فضلا عن التفتيش بالعصا الإليكترونية، والكشف الحرارى على الطلاب.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
 
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

 


امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة 2020

امتحان اللغة العربية 2020

الثانوية العامة

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