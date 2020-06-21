ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل.. وتخفيض تصنيف بنك برقان تركيا

كتب هانى الحوتى

استهلت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحاً 13.71 نقطة ليصل إلى مستوى 5033.98 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% رابحاً 19.88 نقطة ليصل إلى مستوى 5463.40 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% رابحاً 1.34 نقطة ليصل إلى مستوى 4187.46 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 7.400 نقطة ليصل إلى مستوى 4148.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 62.2 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار كويتى عبر 3288 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.41%، أعقبه قطاعي الخدمات الاستهلاكية والخدمات المالية بنسبة 0.66%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.53%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%.

وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.61%، يليه سهم شركة مجموعة الخصوصية القابضة بنسبة 8.48%، ثم سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 5.54%، فيما تصدر سهم شركة المصالح العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.54% ثم سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 4.71%.

وفي سياق آخر أعلن بنك برقان، عن تخفيض وكالة كابيتال انتيلجنس، تصنيفات بنك برقان-تركيا بمقدار درجة واحدة، حيث تم تخفيض تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل من العملات الأجنبية إلى B+ من BB-، وتثبيت تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل من العملات الأجنبية عند درجة B، وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، وتخفيض التصنيف المستقبل للبنك إلى B من B+.