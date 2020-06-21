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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل.. وتخفيض تصنيف بنك برقان تركيا

الأحد، 21 يونيو 2020 10:39 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل.. وتخفيض تصنيف بنك برقان تركيا بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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استهلت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحاً 13.71 نقطة ليصل إلى مستوى 5033.98 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% رابحاً 19.88 نقطة ليصل إلى مستوى 5463.40 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% رابحاً 1.34 نقطة ليصل إلى مستوى 4187.46 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 7.400 نقطة ليصل إلى مستوى 4148.01 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 62.2 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار كويتى عبر 3288 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.41%، أعقبه قطاعي الخدمات الاستهلاكية والخدمات المالية بنسبة 0.66%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.53%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%.
 
وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.61%، يليه سهم شركة مجموعة الخصوصية القابضة بنسبة 8.48%، ثم سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 5.54%، فيما تصدر سهم شركة المصالح العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.54% ثم سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 4.71%.
 
وفي سياق آخر أعلن بنك برقان، عن تخفيض وكالة كابيتال انتيلجنس، تصنيفات بنك برقان-تركيا بمقدار درجة واحدة، حيث تم تخفيض تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل من العملات الأجنبية إلى B+ من BB-، وتثبيت تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل من العملات الأجنبية عند درجة B، وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، وتخفيض التصنيف المستقبل للبنك إلى B من B+.
 
 

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