إنفو جراف.. اعرف تفاصيل قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة البرلمان

كتب ـ هشام عبد الجليل

وافق مؤخرا مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 نائبا، فى مجموع مواده، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وفيما يلى نذكر أبرز المعلومات عن مشروع القانون:



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يُشكل من (300) عضو ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر.

يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ويتم تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد للمرأة

يكون الانتخاب بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

يحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما وتقسم الجمهورية إلى عدد (27) دائرة للانتخاب بالنظام الفردي.

تخصص (4) دوائر للانتخاب بنظام القوائم.

ويخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها.

يخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها وتتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل.

تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل

ويشترط لاستمرار العضوية أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها.

مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات

تبدأ من تاريخ أول اجتماع وانتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

شروط ترشح النائب:

مصرى الجنسية واسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين.

ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة وحاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب.