إصابة 6 أشخاص بينهم سيدتين فى مشاجرة بطهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب 6 من بينهم سيدتين بإصابات متفرقة بالجسم وذلك على إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج وذلك بسبب خلافات الجوار بينهم تم التحفظ على المتهمين وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء مصطفى الدردير نئب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة طهطا بين طرفين ووجود مصابين وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بوجود مشاجرة دائرة القسم أنتقل مأمور وضباط القسم وبالفحص تبين أنها بين كلاً من طرف أول ناصر ع ح ع 43 سنة مقاول ويوسف ن ع ح 13 سنة طالب وجيهان ا ص س 39 سنة مدرسة مصابين " جروح رضية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "وتم نقل الأخيرة لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثان فاطمة م ع 60 سنة ربة منزل وإبراهيم ا م ع 16 سنة طالب مصابين " جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم " وهشام ا م ع 19 عامل مصاباً " جرح قطعي بالجبهة وأخر بأصبع اليد اليسري وإشتباه قطع بالوتر "وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم التحفظ على المتهمين وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.