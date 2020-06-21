إصابة 5 طلاب بحالات إغماء داخل لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور الشناوى عايد وكيل الوزارة، أنه خلال آداء إمتحان مادة اللغة العربية خلال أول أيام ماراثون الثانوية العامة، أصيب 5 طلاب بحالات إغماء نتيجة حرارة الطقس فى اللجان المختلفة، خلال اليوم الأول للإمتحانات، كما لم يتم رصد أية شكاوى أو مشكلات بين الطلبة.

وقال عبد اللطيف عمران وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن عملية آداء الإمتحان كانت تسير داخل اللجان بصورة جيدة، وصلت الأسئلة صباحاً للجان بصورة طبيعية دون تأخير، حيث لا توجد أية شكاوى أو محاضر للغش بين الطلاب والطالبات، حيث تمت متابعة توافد الطلبة على اللجان صباحاً، وتم رصد عمليات تزاحم أمام بعض اللجان وتم التدخل لإنهاؤها وتنظيم دخول الطلاب وتحقيق التباعد الإجتماعى لحمايتهم.

وأكد عبد اللطيف عمران لـ"اليوم السابع"، أنه تم رصد 5 حالات إغماء لـ4 طلاب شباب وطالبة فى لجان الإمتحانات بينهم 2 بمدينة إسنا، و2 بمدينة أرمنت وحالة واحدة بمدينة الأقصر، موضحاً أنه قبل آداء الإمتحانات تم تسليم جميع اللجان الادوات الخاصة بالحماية من كمامات وجونتيات وادوات تعقيم واجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين ، كما تم التشديد على كافة القائمين على اعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع الحرص التام على سلامه الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم مع مسئولى الادارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرانس، حيث أن عدد اللجان المجهزة بلغ 25 لجنة موزعة على مدن المحافظة ليؤدى بها 7004 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى 2019 /2020.

وكان قد تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الاحد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة خالد بن الوليد و الاقصر الثانوية العسكرية والثانوية بنات وذلك للاطمئنان على حسن سير وانتظام اعمال الامتحانات وتوفير كافة المستلزمات ، وذلك بمرافقة اللواء ايمن راضى مدير امن الاقصر و السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد ابو العزايم و والعميد ايمن الشريف رئيس مدينة الأقصر شناوى عايد وكيل وزارة التربيةوالتعليم والمهندس اسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات.