اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابات فيروس كورونا فى البرازيل تصل إلى 03ر1 مليون والوفيات إلى 49976 حالة

الأحد، 21 يونيو 2020 02:43 م
إصابات فيروس كورونا فى البرازيل تصل إلى 03ر1 مليون والوفيات إلى 49976 حالة رئيس البرازيل
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " في البرازيل إلى 03ر1 مليون اليوم ، منذ نحو 16 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البرازيل .
 
وأشارت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى ان الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 49976 متوفي، بينما تعافى 576779 من المصابين حتى الآن .
 
راجع عمدة ريو دى جانيرو، مارسيلو كريفيلا، فى مرسوم نشره السبت ، وقام بشل جميع المسابقات الرياضية فى المدينة حتى 25 يونيو ، كما أوصى بتفتيش جميع مراكز التدريب من قبل السلطات الصحية، وذلك بعد أن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا فى البلاد مليون شخص.
 
وقالت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية إن بعض المسئولين ورؤساء البلديات البرازيلية بدأوا يشعرون بغضب شديد وحالة من الذعر بسبب تفشى فيروس كورونا، خاصة وأن الرئيس البرازيليى جايير بولسونارو لم يتخذ أى تدابير احترازية، مما جعل العديد من المسئولين يتخذون قرارات احادية فى تحدى واضح لبولسونارو.

 


البرازيل

كورونا

وفيات

اصابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة