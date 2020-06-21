إصابات فيروس كورونا فى البرازيل تصل إلى 03ر1 مليون والوفيات إلى 49976 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " في البرازيل إلى 03ر1 مليون اليوم ، منذ نحو 16 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البرازيل .
وأشارت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى ان الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 49976 متوفي، بينما تعافى 576779 من المصابين حتى الآن .
راجع عمدة ريو دى جانيرو، مارسيلو كريفيلا، فى مرسوم نشره السبت ، وقام بشل جميع المسابقات الرياضية فى المدينة حتى 25 يونيو ، كما أوصى بتفتيش جميع مراكز التدريب من قبل السلطات الصحية، وذلك بعد أن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا فى البلاد مليون شخص.
وقالت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية إن بعض المسئولين ورؤساء البلديات البرازيلية بدأوا يشعرون بغضب شديد وحالة من الذعر بسبب تفشى فيروس كورونا، خاصة وأن الرئيس البرازيليى جايير بولسونارو لم يتخذ أى تدابير احترازية، مما جعل العديد من المسئولين يتخذون قرارات احادية فى تحدى واضح لبولسونارو.
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