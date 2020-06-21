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إخماد حريق داخل مطحن فى مدينة السلام دون إصابات

الأحد، 21 يونيو 2020 03:43 م
إخماد حريق داخل مطحن فى مدينة السلام دون إصابات إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة ، على حريق داخل مطحن فى مدينة السلام ، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات، وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل مطحن فى مدينة السلام ، وانتقلت 6 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.
 
 
وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
 
وتشدد  الإدارة ، على أن استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط يؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.
 
 
 
 
 

حريق مطحن السلام

سيارات الاطفاء

القاهرة

مدينة السلام

اخبار الحوادث

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