اليوم السابع
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أولياء الأمور يتواجدون بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة رغم التحذير من التجمعات

الأحد، 21 يونيو 2020 09:05 ص
أولياء الأمور يتواجدون بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة رغم التحذير من التجمعات طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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تجمع عشرات من أولياء الأمور أمام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة رغم خطورة وتحذيرات من التجمعات كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وبرر وأولياء الأمور سبب تجمعهم أمام اللجان بأن لديهم قلق كبير على أبنائهم لما لامتحانات الثانوية العامة من رهبة وخوف كبير فى نفوس الطلاب وخاصة أن المراجعات التى اعتاد عليها الطلاب منذ بدء الدراسى تم حرمانهم منها بعد توقف الدراسة فى 15 مارس الماضى بسبب فيروس كورونا.
 
 
وأكد أولياء الأمور أن هناك مشاهد ظهرت أثناء دخول الطلاب لجان الامتحانات كان يجب أن لا تحدث منها دخول الطلاب بشكل مجمع دون حدوث أى تباعد بينهم أو وقوف طابور بين كل طالب وزميله مترين كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، حيث شدد أولياء أمور عدة لجان بالسيدة زينب أن مسئولى لجان السير اكتفوا بتنظيم الطلاب بعد دخولهم من باب المدرسة أما خارج المدرسة فحدث اختلاط بين الطلاب .
 
 
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحا  إنه تم نقل 100 مليون منتج إلى اللجان بين كمامات والتى وصلت إلى 33 مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي 
وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.
 
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
 

 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

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