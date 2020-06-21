اليوم السابع
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أوقاف البحر الأحمر: استلمنا 2000 متر سجاد للمساجد وفرشها طبقا لخطة الوزارة

الأحد، 21 يونيو 2020 07:00 ص
أوقاف البحر الأحمر: استلمنا 2000 متر سجاد للمساجد وفرشها طبقا لخطة الوزارة أوقاف البحر الأحمر استلمنا 2000 متر سجاد للمساجد
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال الدكتور كمال أبو سيف، مدير عام إدارة أوقاف البحر الأحمر، إن المديرية تسلمت 2000 متر من سجاد المساجد الجديد التي تحدث عنها وزير الأوقاف استعدادا لفرشها بالمساجد، حسب تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم فرش المساجد الأولى طبقا لخطة الوزارة، مؤكدا أن سبق فرض العديد من المساجد خلال الفترة السابقة بمختلف مدن وإدارات الأوقاف بالمحافظة .

وكان مديرية أوقاف البحر الأحمر، أعلنت يوم الخميس الماضى عن استلامها فرش المساجد الجديد الذي تحدث عنه وزير الأوقاف، ضمن الحملة الكبرى لوزارة الأوقاف بفرش المساجد على مستوى الجمهورية .

وتستعد مديرية أوقاف البحر الأحمر لفرش المساجد بالفرش الجديد استعدادا لفتح المساجد خلال الفترة القليلة المقبلة، كما أكد وزير الأوقاف بفتح المساجد بالمحافظات الأقل إصابة أولا.

وكانت وزارة الأوقاف أكدت عدم اتخاذها أي قرار حتى الآن بشأن فتح المساجد أمام المصلين سواء لصلاة الجمعة أو لأى صلاة، مؤكدة أن الأمر متروك لقرار لجنة إدارة أزمة كورونا في مجلس الوزراء، والتى أعلنت في وقت سابق دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا وطبقا لتطورات الموقف الصحى.

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة والعاملين في المساجد بضرورة الالتزام بقرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة، مؤكدة على إنهاء خدمة أى مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.

 

أوقاف البحر الأحمر استلمنا 2000 متر سجاد للمساجد (1)
 

 

أوقاف البحر الأحمر استلمنا 2000 متر سجاد للمساجد (2)
 

 

أوقاف البحر الأحمر استلمنا 2000 متر سجاد للمساجد (3)
 

 

أوقاف البحر الأحمر استلمنا 2000 متر سجاد للمساجد (4)
 

 


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