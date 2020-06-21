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أهالى قرية كفر الأبحر بالدقهلية يشيعون جثمان طفلين شقيقين توفيا بحريق منزلهما

الأحد، 21 يونيو 2020 01:03 ص
أهالى قرية كفر الأبحر بالدقهلية يشيعون جثمان طفلين شقيقين توفيا بحريق منزلهما حريق منزل - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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شيع أهالى قرية كفر الأبحر التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، السبت، جثمان طفلين شقيقين توفيا في حريق، بمنزلهم، بعد أن استلم الأهالى الجثتين من مستشفى بيلا بكفر الشيخ. وأشار أهالى القرية إلى أن أسرة الأطفال استلموهم، وتوجهوا بهما إلى مقابر القرية ودفنوهما، بعد أداء صلاة الجنازة عليهم، وسط حالة حزن من الأهالى، وسط تأمين من الشرطة.

كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر الأبحر بدائرة المركز، بنشوب حريق هائل في أحد المنازل.

وعلى الفور، هرعت سيارتا إطفاء، وسيارتا إسعاف، إلى مكان الحريق، وتمكنت القوات من إخماد الحريق، وتبين مصرع شقيقين وهما السيد عبد المولي السيد، 4 سنوات، وشقيقه "عبدالرحمن"، 3 سنوات، بينما أصيب شقيقهما الثالث ويدعى "محمد"، 7 سنوات بحروق خطيرة من الدرجة الأولى. وتبين قيام الأم بغلق المنزل عليهم، خوفا من الخروج، وذهبت إلى العمل بأحد الحقول.


الدقهلية

أخبار الحوادث

مركز نبروة

وفاة طفلين

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