اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 01:00 م
خالد صلاح
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أفغانستان تسجل 409 إصابات جديدة بكورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 12:40 م
أفغانستان تسجل 409 إصابات جديدة بكورونا تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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سجلت أفغانستان 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت وزارة الصحة العامة الأفغانية، أنه بذلك ارتفع عدد المصابين إلى 28833 ، والوفيات إلى 581، مشيرة إلى أنها سجّلت 472 حالة شفاء، لترتفع حالات التعافي إلى 8764 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 28424 حالة، عقب تسجيل 546 إصابة جديدة، وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 569 حالة، عقب تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 8292 حالة.


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