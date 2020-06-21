أسعار اللحوم بالأسواق اليوم.. الكندوز 120 والضأن 130 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 21-6-2020 استقرارا داخل السوق المصري حيث سجلت سجلت اللحوم الضأن أسعارا تتراوح بين 130- 160 جنيها للكيلو فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

واستقرت أسعار اللحوم الكندوز من 120إلي 150 جنيها فى الكيلو داخل محلات الجزارة، بينما سجلت أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو.

وسجلت أسعار البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، والكوارع فيتراوح سعر الواحدة بين 80-100 جنيها، الكبدة البلدى بين 130-150 جنيها الكيلو.

وكانت الشركة المصرية لتجارة الجملة، قد افتتحت إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ وفروع الشركة اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لطرح منتجات اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 الى 20% مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.

وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف استمرار تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وأنه من خلال رقم هاتف المحمول يستطيع المواطن الحصول على الخدمات إليكترونيا من خلال الموقع خاصة استخرج بطاقات بدل التالف الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأى شىء يفيدهم عن منظومة الدعم.