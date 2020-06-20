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96 % من مصابى كورونا أصيبوا باضطراب ما بعد الصدمة ومشاكل نفسية

السبت، 20 يونيو 2020 06:00 م
96 % من مصابى كورونا أصيبوا باضطراب ما بعد الصدمة ومشاكل نفسية فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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كشفت دراسة بحثية بجامعة كوبنهاجن أن 96٪ من المرضى الذين دخلوا المستشفى نتيجة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا أبلغوا تعرضهم لاضطراب ما بعد الصدمة نتيجة مرضهم كما وجد الباحثون أيضًا زيادة خطر الاكتئاب والقلق واضطرابات الصحة العقلية الأخرى في مرضى كوفيد 19.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية أثرت جائحة فيروس كورونا على الحياة المادية لمعظم الناس ولكن هناك الآن مؤشرات على أن هذا الوباء له عواقب سلبية على الصحة العقلية للأشخاص المصابين وأخصائي الرعاية الصحية والسكان ككل.

 

الامراض النفسية

 

ويظهر ذلك في مراجعة دانمركية جديدة لـ 43 مقالة علمية درست الموضوع تم إصدار المراجعة من قبل باحثين من جامعة كوبنهاجن ومركز الصحة العقلية في كوبنهاجن ، وخدمات الصحة النفسية في منطقة الكابيتول في الدنمارك.

وقال البروفيسور مايكل إريكسن بينروس في قسم علم المناعة والأحياء الدقيقة في جامعة كوبنهاغن و مركز الصحة العقلية كوبنهاجن أنه من المعروف عن وباء السارس السابق في 2002-2003 أن الصحة العقلية تأثرت بين المرضى الذين نجوا من المرض وبين المتخصصين في الرعاية الصحية ويبدو أن نفس الأمر ينطبق على وباء فيروس كورونا.

 

الإجهاد والصدمة والقلق بعد الصدمة
 

المقالة عبارة عن مراجعة لـ 43 دراسة علمية من بين هذه ، 20 دراسة فحصت الصحة العقلية بين المتخصصين في الرعاية الصحية ووجدت الدراسات  زيادة في مستويات أعلى من القلق والاكتئاب وكذلك الإجهاد العقلي وسوء نوعية النوم.

كما تم فحص  19 دراسة عن الصحة العقلية للسكان ككل وكانت النتائج تؤكد أن جائحة COVID-19 لها تأثير سلبي.

حتى الآن ، قامت دراستان فقط بفحص الأعراض العقلية بين المرضى المصابين بعدوى كورونا ، وأوضحت الدراسات أن 96٪ من المرضى المصابين بأمراض خطيرة في المستشفيات المصابين بعدوى كوفيد 19  أظهروا أعراض الإجهاد اللاحق للصدمة كما وجدوا أيضًا خطرًا متزايدًا للإصابة بالاكتئاب بعد دخول المستشفى للإصابة بكورونا .

وأوضح الباحثون أنه قد تشير التقارير العديدة عن انخفاض حاسة الشم والتذوق أثناء عدوى كورونا إلى تأثيره على الجهاز العصبي لذلك من المثير للقلق أن الأعراض العقلية قد تم اكتشافها أثناء وبعد الإصابة مباشرة قد يكون أحد العوامل المساهمة هو أن العدوى أثرت على الدماغ وتسببت في الأعراض ، إما مباشرة أو من خلال الاستجابة المناعية.

وأكد الباحثون أنه شير النتائج  إلى أن COVID-19 قد يكون له تأثير على دماغ المصابين ، وأن هناك آثار مشتقة للوباء على الصحة العقلية بين كل من المتخصصين في الرعاية الصحية.


كورونا

مضاعفات كورونا

الاثار الجانبيه لكورونا

الاثار النفسيه لكورونا

كورونا نيوز

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