CDC: هذه الحالات الخمس أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

كتبت فاطمة خليل

يحاول الباحثون فك شفرة فيروس كورونا منذ بداية ظهوره في الصين، ومن أكثر الجوانب الغريبة لهذا الفيروس، أن لديه القدرة على تخريب أجسام بعض الأفراد تمامًا، في حين أن الآخرين المصابين لا يعانون من أي أعراض على الإطلاق، وكشفت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC بيانات توضح الأشخاص والحالات الأكثر عرضة للوفاة أو مضاعفات بسبب كورونا.

ووفقاً لموقع "eat" يأتي ذلك في محاولة لفهم الباحثين الفيروس التاجي بشكل أفضل، حيث قام الخبراء بتجميع البيانات على مدى الأشهر العديدة الماضية.

حالات أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا





كبار السن

كبار السن



من المرجح أن يموت المسنون والأقليات والذين يعانون من أمراض مزمنة سابقة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض: "إن المراقبة والتحديث المستمر لبيانات المصابون والوفيات بكورونا أمر بالغ الأهمية لرصد اتجاهات الوباء وتحديد المجموعات المعرضة لخطر الإصابة والنتائج الوخيمة".

وأضاف "تسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة المستمرة لاستراتيجيات الإغلاق أو فك الإغلاق، خاصة بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة، لإبطاء انتقال COVID-19."

ووجدت CDC أنه بين 22 يناير (عندما تم تأكيد أول حالة في الولايات المتحدة) و 30 مايو كان هناك 1761503 حالة COVID-19 و 103.700 حالة وفاة.

,من إجمالي الحالات ، تم إدخال 184.673 (14 ٪) من المرضى إلى المستشفى، وتم إدخال 29،837 (2 ٪) إلى وحدة العناية المركزة (ICU) ، وتوفي 71،116 (5 ٪).



امراض مزمنة

الأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض المزمنة



أولئك الذين يعانون من أمراض كامنة - الأكثر شيوعًا هم أمراض القلب والأوعية الدموية (32 ٪) والسكري (30 ٪) وأمراض الرئة المزمنة (18 ٪) - كانوا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة ، حيث كانوا أكثر عرضة 6 مرات للعلاج في المستشفى و أكثر عرضة للموت 12 مرة.

الرجال



كان الرجال أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شديدة تم إدخال 16 ٪ من الرجال إلى المستشفى مقارنة بـ 12 ٪ من النساء.

بالإضافة إلى ذلك ، تم قبول 3 ٪ من الرجال في وحدة العناية المركزة و 6 ٪ ماتوا مقارنة بـ 2 ٪ فقط و 5 ٪ على التوالي من النساء.

الأشخاص في عمر بين 40 و 49



من الواضح أن العمر كان عاملاً أيضًا للوفاة من كورونا، مع ارتفاع معدل الإصابة للأشخاص فوق سن 80 فمن المثير للاهتمام أن معدل الإصابة كان أعلى في مجموعات البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40-49 سنة و50-59 سنة مقارنة بأولئك في الفئات العمرية 60-69 سنة و70-79 سنة.

الأقليات



كان العرق أيضًا عاملاً رئيسيًا في وفيات كورونا، حيث تأثرت الأقليات بالوباء بمعدل ينذر بالخطر وفقًا للبيانات، كان 33 ٪ من الوفيات من أصل إسباني، و 22 ٪ من ذوى البشرة السوداء، و 1.3 ٪ من الأمريكيين الهنود أو ألاسكا الأصليين- مما يعني أن أكثر من 56 % كانوا من الأقليات.

يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن "الأشخاص في هذه المجموعات" يمثلون 18٪ و 13٪ و 0.7٪ من سكان الولايات المتحدة، على التوالي مما يعني أنهم "يتأثرون بشكل غير متناسب بوباء COVID-19".

وكتب مركز السيطرة على الأمراض: " تؤكد هذه النتائج الأولية على الحاجة إلى البناء على الجهود الحالية لجمع وتحليل بيانات الحالات، وخاصة بين أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة."