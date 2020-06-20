10 نصائح لطلاب الثانوية العامة من المعهد العالى للصحة بالإسكندرية.. تعرف عليها

أطلق المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية حملة توعوية لطلاب الثانوية العامة، لتقليل التوتر ومساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، وجاءت كالآتى.
1- لا بد على الطالب أن يبتعد تماما عن التوترات ومتابعة أخبار فيروس كورونا.
2- منع دخول مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة التركيز ولتجنب تشتيته.
3- توفير جو هادئ في المنزل للأولاد بعيدا عن الضوضاء.
4- عدم التحدث عن مستجدات فيروس كورونا.
5- بث روح الطمأنينة للطلاب وتشجيعهم.
6- الاهتمام بالتغذية السليمة الغنية بالفيتامينات والمعادن عن طريق:
- تناول الخضراوات والسلطة والفاكهة باستمرار.
- تناول المكسرات والياميش (فواكه جافة).
- تناول السوائل والعصائر الطبيعية "الفريش".
- تناول البروتينات المختلفة من لحوم وأسماك وبقوليات.
- التقليل من شرب الشاي والقهوة لتجنب الأرق، وبالتالي يؤثر في الاستيعاب والحفظ.
- التجنب التام لمشروبات الطاقة لأنها تشكل خطرا حقيقيا على الصحة.
7- الاهتمام بالنشاط والحركة لمدة نصف ساعة يوميا في المنزل لتحسين الذاكرة وتنشيطها.
8- تجنب السهر تماما والتطبيق يوم الامتحان.. لا بد من النوم لفترة كافية من 6-8 ساعات متصلة لتخزين المعلومات في الذاكرة، ويسهل استعادتها في الامتحان.
9- الاهتمام باحتياطات الوقاية من الفيروس دون المبالغة في التعقيم حتى لا يزيد التوتر.
10- الطالب يتجنب أى شخص مخالط لمصاب فيروس كورونا، لكى يتجنب الإصابة أثناء فترة المذاكرة والامتحانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة