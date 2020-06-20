10 نصائح لطلاب الثانوية العامة من المعهد العالى للصحة بالإسكندرية.. تعرف عليها

الإسكندرية - أسماء على بدر

أطلق المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية حملة توعوية لطلاب الثانوية العامة، لتقليل التوتر ومساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، وجاءت كالآتى.

1- لا بد على الطالب أن يبتعد تماما عن التوترات ومتابعة أخبار فيروس كورونا.

2- منع دخول مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة التركيز ولتجنب تشتيته.

3- توفير جو هادئ في المنزل للأولاد بعيدا عن الضوضاء.

4- عدم التحدث عن مستجدات فيروس كورونا.

5- بث روح الطمأنينة للطلاب وتشجيعهم.

6- الاهتمام بالتغذية السليمة الغنية بالفيتامينات والمعادن عن طريق:

- تناول الخضراوات والسلطة والفاكهة باستمرار.

- تناول المكسرات والياميش (فواكه جافة).

- تناول السوائل والعصائر الطبيعية "الفريش".

- تناول البروتينات المختلفة من لحوم وأسماك وبقوليات.

- التقليل من شرب الشاي والقهوة لتجنب الأرق، وبالتالي يؤثر في الاستيعاب والحفظ.

- التجنب التام لمشروبات الطاقة لأنها تشكل خطرا حقيقيا على الصحة.

7- الاهتمام بالنشاط والحركة لمدة نصف ساعة يوميا في المنزل لتحسين الذاكرة وتنشيطها.

8- تجنب السهر تماما والتطبيق يوم الامتحان.. لا بد من النوم لفترة كافية من 6-8 ساعات متصلة لتخزين المعلومات في الذاكرة، ويسهل استعادتها في الامتحان.

9- الاهتمام باحتياطات الوقاية من الفيروس دون المبالغة في التعقيم حتى لا يزيد التوتر.

10- الطالب يتجنب أى شخص مخالط لمصاب فيروس كورونا، لكى يتجنب الإصابة أثناء فترة المذاكرة والامتحانات.