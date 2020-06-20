اليوم السابع
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وزير الكهرباء: ندعم القطاع السياحى حتى يتجاوز أزمته تماما

السبت، 20 يونيو 2020 06:57 م
وزير الكهرباء: ندعم القطاع السياحى حتى يتجاوز أزمته تماما الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه حريص على دعم القطاع السياحي حتى أن يتجاوز أزمته بالكامل ، موكدا أن الوزارة تدعم فنادق و قرى شرم الشيخ و الغردقه منذ بداية الأزمة و تقدم لهم تسهيلات كبيرة لسداد مديوناتهم .
 
و أضاف شاكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن شركات توزيع الكهرباء ملزمة بتوجيهات الدولة فى تأجيل تحصيل فواتير الاستهلاك الخاصة بالقطاع السياحي لحين انتهاء الأزمة التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
و تابع شاكر ، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قدمت العديد من التسهيلات المدن و القرى السياحيه بشرم الشيخ و الغردقه لمساعدتهم فى سداد المديونيات المتراكمة عليهم منذ 2015 ، موضحا انه تم الاتفاق على بعض الاليات الخاصة بالسداد للحفاظ على حق الدولة.
 
و كان مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أكد ، أن فنادق و منتجعات شرم الشيخ و الغردقة بدأت منذ ديسمبر 2018 فى سداد المتآخرات من فواتير استهلاك الكهرباء ، لافتاً إلى أن مديونية المنشآت السياحية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغت مليار و 600 مليون جنيه.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

فواتير الاستهلاك

مديونية المنشآت السياحية

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