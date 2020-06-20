وزير الكهرباء: ندعم القطاع السياحى حتى يتجاوز أزمته تماما

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه حريص على دعم القطاع السياحي حتى أن يتجاوز أزمته بالكامل ، موكدا أن الوزارة تدعم فنادق و قرى شرم الشيخ و الغردقه منذ بداية الأزمة و تقدم لهم تسهيلات كبيرة لسداد مديوناتهم .

و أضاف شاكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن شركات توزيع الكهرباء ملزمة بتوجيهات الدولة فى تأجيل تحصيل فواتير الاستهلاك الخاصة بالقطاع السياحي لحين انتهاء الأزمة التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

و تابع شاكر ، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قدمت العديد من التسهيلات المدن و القرى السياحيه بشرم الشيخ و الغردقه لمساعدتهم فى سداد المديونيات المتراكمة عليهم منذ 2015 ، موضحا انه تم الاتفاق على بعض الاليات الخاصة بالسداد للحفاظ على حق الدولة.

و كان مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أكد ، أن فنادق و منتجعات شرم الشيخ و الغردقة بدأت منذ ديسمبر 2018 فى سداد المتآخرات من فواتير استهلاك الكهرباء ، لافتاً إلى أن مديونية المنشآت السياحية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغت مليار و 600 مليون جنيه.