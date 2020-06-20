اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير العدل لأعضاء النيابة الجدد: دور العدالة ملجأ لكل مظلوم وسندا لكل ضعيف

السبت، 20 يونيو 2020 03:01 م
وزير العدل لأعضاء النيابة الجدد: دور العدالة ملجأ لكل مظلوم وسندا لكل ضعيف وزارة العدل-ارشيفية
كتب ــ إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة العدل عن قيام أعضاء النيابة العامة الجدد الذين شملهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 235 لسنة 2020 بتعيينهم بدرجة معاون نيابة، بآداء اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، وبحضور المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار نجاح موسى ومساعد أول وزير العدل.

واستهل المستشار عمر مروان كلمته بتهنئة معاوني النيابة العامة الجدد، وحثهم على العمل الجاد، لتبقى دور العدالة ملجأ لكل مظلوم، وسنداً لكل ضعيف، والنأي بأنفسهم عن أى شائبة مهما صغرت، وأوصى كل منهم ببذل أقصى جهد لإتقان العمل والاطلاع المستمر لتجديد المعلومات، والحرص على توطيد علاقات الاحترام والتقدير والتعاون المتبادل فيما بينهم وبين زملائهم ورؤسائهم، وبذل جل طاقتهم في خدمة بلدهم.

وتتمنى وزارة العدل لأعضاء النيابة العامة الجدد التوفيق والسداد لخدمة منظومة العدالة.

 

 


وزارة العدل

قرار الرئيس السيسي

اعضاء النيابة العامة الجدد

معاون نيابة

حلف اليمن اليمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

"الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

"الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

ضبط شخصين لاختلاسهما مستلزمات طبية تستخدم لاختبار الاجسام المضادة لكورونا

ضبط شخصين لاختلاسهما مستلزمات طبية تستخدم لاختبار الاجسام المضادة لكورونا

السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا.. القائد الأعلى: "جيش مصر مش بيعتدى ودى استراتيجيتنا وعقيدتنا".. ونؤمن 1200 كيلو على حدود ليبيا منذ أكثر من 7 سنوات.. فيديو

السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا.. القائد الأعلى: "جيش مصر مش بيعتدى ودى استراتيجيتنا وعقيدتنا".. ونؤمن 1200 كيلو على حدود ليبيا منذ أكثر من 7 سنوات.. فيديو

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

تفاصيل وقف عاملين بوحدة صحية شهرين.. استأجروا فرقة موسيقية ورقصوا تشفيا لنقل المديرة.. أوقفوا العمل بالمركز وعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.. حيثيات الحكم: المنصة القضائية تحفظ للوظيفة العامة هيبتها (فيديو)

تفاصيل وقف عاملين بوحدة صحية شهرين.. استأجروا فرقة موسيقية ورقصوا تشفيا لنقل المديرة.. أوقفوا العمل بالمركز وعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.. حيثيات الحكم: المنصة القضائية تحفظ للوظيفة العامة هيبتها (فيديو)

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى (فيديو)

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى (فيديو)

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة