وزير السياحة: ما رأيته من استعدادات يجعلنى اطمئن على استقبال السائحين.. صور

حرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على زيارة مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، اليوم السبت، للوقوف على استعدادات استقبال السائحين خلال الفترة القادمة.
ونشر وزير السياحة والآثار، صورا من زيارته لمدينة الغردقة وشرم الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور "انستجرام"، وكتب "زيارة لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ للوقوف على استعدادات استقبال السائحين قريبا إن شاء الله بالمطارات، والفنادق الحاصلة على شهادة "السلامة الصحية"، ومراكز الغوص، والمتاحف الجديدة".
وأضاف: "ما رأيته يجعلنى اطمئن على استعدادات المنشآت السياحية لاستقبال السائحين مرة أخرى بمنتجعاتنا السياحية الخلابة بجنوب سيناء وبالبحر الأحمر وبمطروح ابتداء من يوليو القادم".
وحرص الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أثناء زيارته لمدينة شرم الشيخ، على زيارة أحد مراكز الغوص بالمدينة لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التى أقرتها الوزارة، واطلاع مراسلى وكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية عليها على الطبيعة لنقل هذه الصورة لدولهم، حيث أن رياضة الغوص أحدى الرياضات والأنشطة المفضلة لدى السائحين.
وقد حضر الجولة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحة والفندقية، والمهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وهشام جبر رئيس غرفة الغوص.
وقدم مدير المركز عرض تفصيلى للاجراءت المتبعة بداية من دخول السائح إلى المركز وكتابة بياناته باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، ثم التوجه لطلب أدوات الغوص؛ حيث يقوم العامل المختص بتعقيم الادوات قبل أعطائها للسائح وبعد استخدامه لها، وإذا كان السائح مقيم بالفندق الموجود به مركز الغوص وسيقوم باستخدام الأدوات أكثر من مرة يتم تخصيص صندوق له لتخزين الأدوات لاستخدامها حتى انتهاء فترة إقامته على أن يقوم المركز بتعقيمها بشكل منتظم فى كل مرة قبل وبعد الاستخدام، وإذا كان السائح لديه أدوات غوص خاصه به فيخصص له المركز صندوق لها ويقوم المركز بتعقيم هذه الأدوات بشكل منتظم قبل وبعد الاستخدام.
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