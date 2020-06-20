وزير السياحة: ما رأيته من استعدادات يجعلنى اطمئن على استقبال السائحين.. صور

كتب آسر أحمد

حرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على زيارة مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، اليوم السبت، للوقوف على استعدادات استقبال السائحين خلال الفترة القادمة.

ونشر وزير السياحة والآثار، صورا من زيارته لمدينة الغردقة وشرم الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور "انستجرام"، وكتب "زيارة لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ للوقوف على استعدادات استقبال السائحين قريبا إن شاء الله بالمطارات، والفنادق الحاصلة على شهادة "السلامة الصحية"، ومراكز الغوص، والمتاحف الجديدة".

وأضاف: "ما رأيته يجعلنى اطمئن على استعدادات المنشآت السياحية لاستقبال السائحين مرة أخرى بمنتجعاتنا السياحية الخلابة بجنوب سيناء وبالبحر الأحمر وبمطروح ابتداء من يوليو القادم".







