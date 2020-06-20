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ننشر أسماء 13 مصابا فى انقلاب سيارة بالقرب من منطقة نقب بالوادى الجديد

السبت، 20 يونيو 2020 06:31 م
ننشر أسماء 13 مصابا فى انقلاب سيارة بالقرب من منطقة نقب بالوادى الجديد انقلاب سيارة ميكروباص - ارشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط بمحافظة الوادى الجديد بعد نقطة الكيلو 100 بالقرب من منطقة النقب عن إصابة 13 شخصا، وهم احمد مدحت كامل 25 سنة من مركز الداخله، واحمد عبد الجواد سيد 21 سنة، وأحمد ماهر محمد 22 سنة، وعبد الرحمن محمود خضر 22سنة، وإسلام جمال عبد الونيس 21سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

 

كما أصيب كل من محمد سعد عبد الستار 23سنة، حسين محمود حسين 22، ومحمد سفينه عطيه 22 سنة وأحمد عيد عبد الوهاب 20سنة ، وكريم ممدوح الجبالي 20سنة وجميعهم من مركز الداخلة ونور احمد مبارك 29 سنة من الاسكندرية ومحمد احمد حسين 49 سنة من المنصورة، حنفي محمود أبو الغيط 29 سنة سائق السيارة وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام.

 

وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مديسر أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق الخارجة اسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 100 وجرى على الفور تحرك سيارات إسعاف من مرفق إسعاف الوادى الجديد والتى قامت بدورها بنقل 13 مصابا إلى مستشفيات اسيوط الجامعة والخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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