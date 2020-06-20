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نقابة الأطباء تكلف فرعياتها بمتابعة تنفيذ "الصحة" إجراءات حماية أعضائها

السبت، 20 يونيو 2020 04:32 م
نقابة الأطباء تكلف فرعياتها بمتابعة تنفيذ "الصحة" إجراءات حماية أعضائها نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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خاطبت النقابة العامة للأطباء، نقاباتها الفرعية بالمحافظات، وذلك لإخطارهم برد وزارة الصحة على خطاب النقابة الموجه لرئيس الوزراء المتضمن طلبات الحماية للأطباء أثناء تأدية عملهم في مكافحة وباء كورونا، وأوضحت النقابة غى خطاباتها للفرعيات، أن الرد تضمن ما يفيد بأن جميع مقترحات النقابة يتم تنفيذها بالفعل وبأن وزارة الصحة أصدرت تعليمات بذلك لجميع جهات العمل، وطالبت الفرعيات وإدارة أزمة مكافحة الوباء، بمتابعة مدى تطبيق هذه الإجراءات من عدمه، وحال وجود أي تقصير باجرائات حمايتهم برجاء التدخل لمحاولة حلها مع الإدارات المختصة.
 
وأضافت: أما في حالة وجود تقاعس عن حل المشكلات نرجو إخطارنا بشكوى الأطباء أوبمذكرة من النقابة حتى يتسنى إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال إدارة المستشفى.
 
كانت قد خاطبت النقابة العامة للأطباء المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ودكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى في المستشفيات وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية، حتى وصل عدد الشهداء من الأطباء البشريين إلى أكثر من خمسين شهيدًا حتى الآن، وعلي الرغم من ذلك ما زالت الفرق الطبية تقوم بواجبها في تصدر الصفوف دفاعًا عن سلامة المواطنين من أخطار إنتشار الوباء .
 
وطالبت النقابة، فى بيان، بإتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوي، مع التأكيد على جميع الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات الآتية بمستشفيات الفرز والعزل: بضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى أو لصرف علاج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل إحتمالات إنتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية.
 
وأشارت إلى ضرورة إتخاذ إجراءات تقليل تزاحم المرضى في أقسام الإستقبال، وذلك عن طريق تعدد غرف استقبال المرضى وعدم السماح بدخول اكثر من مرافق واحد مع المريض.
 
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