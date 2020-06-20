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نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى أبو كبير المركزى ويشيد بدور المجتمع المدنى

السبت، 20 يونيو 2020 11:37 م
نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى أبو كبير المركزى ويشيد بدور المجتمع المدنى نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى أبو كبير
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تفقد  الدكتور  أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية مستشفى أبو كبير المركزى  يرافقه المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبو كبير  

واشاد نائب المحافظ التوسعات التى تمت بالمستشفى  وزيادة  عدد الأسرة من 5  18 سريرا والتي تمت  بالجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدنى كما تم  تزويد العزل بالأجهزة والإمكانيات الاحترازية والوقائية لمواجهة خطر فيروس كورونا حضر مع نائب المحافظ وكيل مديرية الصحة الدكتور  خالد فوزى وطاقم العزل من المستشفى.

اثنى نائب المحافظ  على المجهود المبذول ومشاركة المجتمع المدني الذى يعد جناح من أجنحة الدولة ومدى الاهتمام والمشاركة الفعالة بالمستشفى كما تفقد المرضى داخل العزل.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.


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