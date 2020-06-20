نائب محافظ الشرقية تتفقد مستشفى السعديين المركزى بمنيا القمح

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قامت الدكتورة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية بزيارة مستشفى السعديين المركزى بمركز منيا القمح لتفقد ومتابعة سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والصيدلية والعيادات وقسم العزل، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وأشادت بنظافة المستشفى وحُسن استقبال المرضى وتوافر كافة الاحتياجات للمرضى.

كان فى استقبال نائب محافظ الشرقية الدكتور محمود المرسى رئيس المدينة والسيد أبو بكر إسماعيل نائب رئيس المدينة وإيهاب دياب رئيس الوحدة المحلية بالسعديين والدكتور أحمد عزيز مدير عام الإدارة الصحية بمنيا القمح والدكتور أحمد بحلاق مدير عام مستشفى السعديين المركزى.