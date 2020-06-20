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نائب رئيس حركة فتح: ندرس إعلان مجلس تأسيسى وإقرار دستور لدولة فلسطين

السبت، 20 يونيو 2020 01:58 م
نائب رئيس حركة فتح: ندرس إعلان مجلس تأسيسى وإقرار دستور لدولة فلسطين نائب رئيس حركة فتح
كتب: أحمد جمعة

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كشف نائب رئيس حركة فتح محمود العالول اليوم السبت عن تشكيل لجان قانونية فلسطينية لدراسة إعلان مجلس تأسيسى وإقرار دستور لدولة فلسطين.

 

وقال العالول فى تصريحات لوكالة شينخوا الصينية أن المقترحين على طاولة البحث الفلسطينية ضمن تعزيز خطوات التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل ردا على مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.

 

وأضاف العالول أنه "بغض النظر عن مستقبل السلطة الفلسطينية فإن المظلة الأساسية لنا هى منظمة التحرير، وهى قائمة وموجودة ومن خلالها سوف نبقى ندير حياة المواطنين الفلسطينيين ومتابعة أوضاعهم".

 

وأعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قبل نحو شهر التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ردا على مخططها ضم أجزاء من الضفة الغربية قد تشمل منطقة الأغوار وفرض السيادة على المستوطنات.

 

وبهذا الصدد، أكد العالول ثبات الموقف الفلسطينى برفض مخطط الضم الإسرائيلى وتكثيف التحركات مع المجتمع الدولى من أجل منع تنفيذه، مشيرا إلى "حراك دولى مهم يتم حاليا لتحقيق هذا الغرض".

 

وقال "هناك حراك سياسى فى العالم جيد وتأثيره بدأ يبرز باتجاه منع مخطط الضم الإسرائيلى، ونحن نعمل دبلوماسيا وميدانيا على تفعيل الموقف الرافض لمخططات إسرائيل وتكريس الاحتلال".

 

وأضاف أن "هنالك إجماعا أوروبيا ضد مخطط الضم وبعض الدول الأوروبية دعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وكل يوم هنالك ما هو جديد فى مواجهة مخطط الضم الذى يغلق أى فرص لتحقيق السلام".


فلسطين

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