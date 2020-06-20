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من غير أدوية .. السالمون والبطاطا والثوم أطعمة تقوى مناعتك لمحاربة كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 11:00 م
من غير أدوية .. السالمون والبطاطا والثوم أطعمة تقوى مناعتك لمحاربة كورونا السالمون يقوى مناعتك
كتبت أمل علام

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كشفت الدكتورة فاليري شولز أخصائية التغذية والأستاذ بجامعة سنترال فلوريدا،"UCF"، عن بعض الأطعمة والمغذيات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحتك، خلال جائحة فيروس كورونا، موضحة إن الحصول على جهاز مناعة صحي وقوى مهم طوال الوقت، ولكن بشكل خاص خلال فيروس كورونا COVID-19 وقال، تتمثل إحدى طرق دعم وتقوية المناعة لديك في تناول الأطعمة عالية المغذيات.

قوى جهازك المناعة بالطعام
قوى جهازك المناعة بالطعام

 تقدم الدكتور فاليري شولز، أخصائية التغذية، عضو هيئة تدريس في قسم العلوم الصحية، نصائح صحية للوقاية من

فيروس كورونا

COVID-19

من خلال تقوية جهاز المناعة:

الجزر
الجزر

وقالت يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الفيتامينات " A و C و D و E "، حيث أن جميعها تدعم جهازك المناعي بطرق مختلفة، يساعد فيتامين A" أ "، على تنظيم جهاز المناعة والحفاظ على صحة الأنسجة، مثل تلك الموجودة في الجهاز التنفسي، لذلك، اختر الأطعمة مثل، البروكلي، والجزر، والبطاطا، والأشياء المدعمة بفيتامين" أ "، مثل الحليب" اللبن".

البروكلى
البروكلى

وقالت، في حين أن فيتامين" د "، يرتبط بشكل شائع بصحة العظام، فإنه يلعب أيضًا دورًا قويًا في تحفيز الخلايا المناعية التي تعمل على تدمير الغزاة الذين يغزو الجسم، ويسببوا العديد من الأمراض مثل الفيروسات..

السالمون
السالمون

وأضافت، إن الأسماك الدهنية مثل السالمون، والسردين، والأطعمة المدعمة بفيتامين د، مثل الحليب وبعض الحبوب، توفر هذه المغذيات، كما نحصل أيضًا على فيتامين" د "، من التعرض المعقول لأشعة الشمس، في حين أن واقي الشمس مهم في حماية بشرتنا من الأشعة الضارة، إلا أنه يحجب أيضًا الأشعة اللازمة لإنتاج فيتامين" د"، لذا كن ذكيًا بشأن تعرض بشرتك لأشعة الشمس، وحد من وقتك غير المحمي في الهواء الطلق.

البرتقال
البرتقال

وأشارت إلى أن المغذيات التي تحتوي على مضادات الأكسدة، مثل الفيتامينات C و E ، تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، يوفر الفلفل الحلو، والفراولة، والكيوي، والحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت، على كميات جيدة من فيتامين سي، يمكن العثور على فيتامينE "هـ "، في المكسرات مثل اللوز، والفول السوداني، والبندق، يعمل السيلنيوم المعدني مع الفيتامينات C و E لحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، يمكن العثور على هذا المعدن في المكسرات، والمشروم، والحبوب الكاملة، وبعض الأسماك (مثل السلمون والسردين والتونة) وكذلك الأطعمة النباتية مثل الشيا والجوز وبذور اليقطين" بذور قرع العسل" أو ما يسمى اللب الأبيض.

الفراولة تحتوى على الفيتامينات لتقوية المناعة
الفراولة تحتوى على الفيتامينات لتقوية المناعة

وأضافت، توفر مغذيات النبات مصدرًا آخر لحماية جهاز المناعة، توفر البطاطا، والشوكولاتة الداكنة ، والتوت (التوت الأسود والتوت الأزرق) مضادات الأكسدة التي يستخدمها الجسم للحفاظ على صحة جهازك المناعي ومنع الأمراض والعدوى.

الثوم يقوى مناعتك
الثوم يقوى مناعتك

التوابل، مثل الكركم، والزنجبيل، والثوم، لها خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهابات أيضًا، لذا أضفها إلى وجباتك للتغذية وإعطاء نكهة رائعة لطعامك.

تقوية جهاز المناعة لمحاربة كورونا
تقوية جهاز المناعة لمحاربة كورونا

وقالت، على الرغم من أهمية الحصول على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية التي تدعم المناعة، إلا أن العديد من العناصر الغذائية الأخرى تلعب دورًا في الحفاظ على صحتك، لذلك، لتحقيق أقصى فائدة، تذكر أن تتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة من كل مجموعة كل يوم.


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