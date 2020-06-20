مطران الكنيسة الأسقفية: نصلى لحل مشكلة سد النهضة

كتبت سارة علام

أعرب المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، عن أسفه لتعثر مفاوضات سد النهضة.

وقال المطران منير حنا، في بيان صادر له اليوم، إن طلب مصر تدخل مجلس الأمن يؤكد حرصها على الوصول إلى حل ودى يحقق العدل فى توزيع مياه النيل على شعوب المنطقة.

وتمنى المطران في بيانه، أن تدرك إثيوبيا أولوية وأهمية العلاقات والتعاون مع دول الجوار، وأن النيل هو هبة من الله للشعوب التى تعيش على ضفافه، لافتا إلى أنه على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في ضمان الوصول إلى حل يضمن صالح كل شعوب المنطقة ويجنب الصراعات.



ودعا المطران منير حنا إلى الصلاة حتى يتحقق حل مرضي لكل الأطراف بالتفاوض الودى.