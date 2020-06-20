اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 11:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شاب سقط من أعلى سطح منزله أثناء اللعب بطيارة ورق بالعمرانية

السبت، 20 يونيو 2020 10:57 م
مصرع شاب سقط من أعلى سطح منزله أثناء اللعب بطيارة ورق بالعمرانية طيارة ورقية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب مصرعه اليوم السبت، عقب سقوطه من أعلى سطح منزله بالعمرانية، خلال لعبه بطيارة ورقية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص، من أعلى سطح منزله، ووفاته فى الحال بمنطقة العمرانية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن شاب أثناء لعبه بطيارة ورق، أعلى سطح منزله، اختل توازنه وسقط مصابا بعدة كسور وكدمات متفرقة بانحاء جسده، أدت إلى مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وشهدت الاونة الأخيرة عدد من الحوادث، التى راح ضحيتها أطفال وشباب، خلال اللعب بالطيارات الورقية.


طيارة ورق

مصرع شاب

العمرانية

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

ضحية الطيارة الورق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القبض على صديق المتهم بقتل "خيال" أمام أسرته بالهرم بسبب طيارة ورق

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:13 م

أهالي نزلة السمان يشيعون جنازة خيال فقد حياته على يد عامل بسبب طيارة ورق

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:05 م

السبب طيارة ورق.. عامل يقتل "خيّالا" أمام أسرته بعد سقوط طائرة أعلى منزله بالهرم.. جار الضحية لليوم السابع: المتهم طعن أسامة فى رقبته لرفضه صعوده "السطوح" فى وقت متأخر.. والأهل يطالبون بالقصاص: أطفاله تيتموا

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:00 م

اختار الصديق قبل الطريق.. تفاصيل مقتل شاب بالعامرية فى الإسكندرية.. استدرج صديقه لشراء "بوص لصنع طيارة ورق".. الصاحب الخائن يغافل "بشير" ويضربه بماسورة حديدية ويستولى على هاتفه و400 جنيه.. والنيابة تحبسه 4 أيام

الأحد، 07 يونيو 2020 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة