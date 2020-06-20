مصرع شاب سقط من أعلى سطح منزله أثناء اللعب بطيارة ورق بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه اليوم السبت، عقب سقوطه من أعلى سطح منزله بالعمرانية، خلال لعبه بطيارة ورقية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص، من أعلى سطح منزله، ووفاته فى الحال بمنطقة العمرانية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن شاب أثناء لعبه بطيارة ورق، أعلى سطح منزله، اختل توازنه وسقط مصابا بعدة كسور وكدمات متفرقة بانحاء جسده، أدت إلى مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وشهدت الاونة الأخيرة عدد من الحوادث، التى راح ضحيتها أطفال وشباب، خلال اللعب بالطيارات الورقية.