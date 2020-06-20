مصرع سيدة ونجلها خنقا بالغاز داخل مسكنهما بقرية فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، قبل قليل، على جثة لسيدة في منتصف العقد الرابع من العمر ونجلها متوفيان، داخل مسكنهما بقرية الصنافين دائرة المركز، وتم إخطار نيابة منيا القمح برئاسة أحمد أبوزيد رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة منيا القمح، بالعثور على سيدة ونجلها متوفيان داخل المسكن بقرية الصنافين منيا القمح، وأن سيدة بالقرية إكتشفت الواقعة بتأخر إستيقاظ المتوفية فطرقت الباب فلم تجيب فتم الإستغاثة بالأهالى، وأنتقلت قوة من مركز شرطة منيا القمح، ومأمور المركز وضباط المباحث، ورجحت التحريات الأولية أن الوفاة نتيجة الإختناق بالغاز، وجارى سماع أقوال الجيران وأهالى المتوفيان، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.