اليوم السابع
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خالد صلاح
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مسئول جزائرى: ارتفاع إصابات كورونا سببه عدم احترام التدابير الوقائية

السبت، 20 يونيو 2020 12:01 ص
مسئول جزائرى: ارتفاع إصابات كورونا سببه عدم احترام التدابير الوقائية كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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قال الدكتور جمال فورار الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر إن الارتفاع الطفيف فى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الجزائر خلال الأيام الماضية، سببه عدم احترام التدابير الوقائية.

وأضاف فورار- فى تصريحات اليوم: "لاحظنا ارتفاعا طفيفا خلال الأيام الأخيرة فى عدد الأشخاص المصابين بهذا الوباء، وهذا راجع إلى عدم احترام التدابير الوقائية من تفشى هذا الفيروس عقب استئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية فى بعض الولايات.


وأشار إلى أن الأمر متوقع إذ أن حالات مشابهة حدثت فى بلدان أخرى مثل الصين وفرنسا وإيطاليا.


وأوضح أن ارتفاع عدد الوفيات بين أشخاص مسنين وطاعنين فى السن، مشيرا إلى أن أحد حالات الوفاة كانت لشخص عمره 108 أعوام، وتعرض للعدوى عن طريق أفراد أسرته الذين لم يتقيدوا بالتدابير الوقائية.


وقال إن جميع الأشخاص المتوفين يوم أمس الخميس جراء الفيروس كانوا يعانون من أمراض مزمنة، داعيا المواطنين إلى التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية.


وأضاف "يجب على كل مواطن احترام التدابير الوقائية لمنع انتقال الفيروس وهى سلوكات بسيطة مثل غسل الأيدى والتباعد الاجتماعى والالتزام بالحجر المنزلى (من 8 مساء حتى 5 صباحا) مع إجبارية ارتداء الكمامات الواقية.


كورونا

فيروس كورونا

الجزائر

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