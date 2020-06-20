اليوم السابع
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مدير الصحة بالبحر الأحمر: 57 حالة تعافى من كورونا بمستشفيات المحافظة

السبت، 20 يونيو 2020 02:29 م
مدير الصحة بالبحر الأحمر: 57 حالة تعافى من كورونا بمستشفيات المحافظة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال الدكتور تامر مرعي ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن اجمالى الحالات التى تم شفاؤها بمستشفيات المحافظة وصلت لـ57 حالة من فيروس كورونا، حيث غادرت تلك الحالات المستشفيات عقب تحول حالتها من ايجابية لسلبية  .

وأكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة لـ "اليوم السابع" ، أن أول مستشفى عزل يتم تخصيصها فى المحافظة مستشفى حميات الغردقة ، والتى تم تخصيصها يوم 4 مايو الماضى ، وبعد ذلك صدر قرار لكل المستشفيات ، مؤكدا أن الفريق الطبى بمستشفيات البحر الأحمر يبذل مجهودات جبارة من اجل مرضى كورونا والتعامل المتميز مع الحالات  .

وكشف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن وزارة الصحة والسكان خصصت 6 مستشفيات للكشف على حالات الاشتباه لفيروس كورونا المستجد وهى مستشفيات " الغردقة العام، وغارب المركزي، والقصير المركزي، وسفاجا المركزي، وجراحات اليوم الواحد بمرسى علم، والشلاتين المركزي".

وأكد وكيل وزارة الصحة على المتابعة المستمرة وكل الدعم لجميع الحالات من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك على مدار الساعة، للاطمئنان على جميع الحالات وتوفير كافة الاحتياجات الطبية والمعنوية اللازمه لهم.

كان أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، عن تعافى أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الغردقة العام، يبلغ عمرها سنة و7 أشهر .

وأكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن الطفلة المتعافية تدعى " لافانيا" تلقت فترة العلاج والعزل بمستشفى الغردقة العام وبعد عزلها وإعطاؤها العلاج طبقا للبرتوكول المتبع والمعتمد بوزارة الصحة والسكان وتحت إشراف الفريق الطبى مكثف بقسم العزل بمستشفى الغردقة العام تم شفاؤها وخروجها اليوم الاثنين وثبتت نتيجة سلبية العييتين المتاليتين الأخيرة لها.

 

 


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