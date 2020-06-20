محكمة بالكونغو تقضى بسجن مدير مكتب الرئيس 20 عاما

قضت المحكمة العليا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، بسجن فيتال كامرهى مدير مكتب رئيس البلاد 20 عاما، بعد إدانته باختلاس 48 مليون دولار من أموال الدولة، وكامرهى، هو أرفع مسئول سياسى يخضع للمحاكمة، بتهمة الكسب غير المشروع فى الكونغو التى يتفشى فيها الفساد على مستويات عالية.

وقال القاضى بيروت بانكينجى مفيتا رئيس المحكمة، بينما كان يضع كمامة ويرتدى قفازات مطاطية، "من كل ما سمعناه، ترسخت لدى المحكمة (القناعة) بحقيقة ارتكاب جريمة اختلاس أموال عامة تتعلق بمبلغ 48 مليونا و831148 دولارا".

وينفى كامرهى اختلاس الأموال المخصصة للإسكان الاجتماعى فى إطار برنامج رئيس الكونجو فيليكس تشيسيكيدى الرائد للبناء خلال مدة تستغرق 100 يوم.

وكان كامرهى قد دعم الرئيس فى حملته الانتخابية الناجحة لعام 2018 فى مقابل الحصول على دعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة فى عام 2023 تقريبا.

وأصاب القبض على كامرهى فى الثامن من أبريل الائتلاف الحاكم للدولة والبلاد عموما بصدمة كبرى.