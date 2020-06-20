اليوم السابع
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محافظ سوهاج: حملات مكبرة لتطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة

السبت، 20 يونيو 2020 07:01 م
محافظ سوهاج: حملات مكبرة لتطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة
سوهاج – محمود مقبول

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وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمتابعة جاهزية مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير بمحيط المدارس ورفع الإشغالات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات .

وقامت الوحدات المحلية المختلفة بحملات مكبرة لأعمال تطهير وتعقيم ومتابعة المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، ضمن حملات مكثفة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات المحافظ.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام أعمال التعقيم والنظافة والإنارة بمقرات لجان إمتحانات الثانوية العامة داخل وخارج اللجان، و استراحة ومبيت المرافقين والتأكد من جاهزيتها، وتوافر المواد المطهرة والكمامات، وتركيب بوابات التعقيم في مداخل اللجان، كما تم تطهير لجان المعاهد الازهرية بالمدينة، وتعقيم المعاهد الأزهرية التي بها مقار لجان امتحانات الثانوية الأزهرية حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.

وقامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بتطهير مبنى مدرسة الشهيد طيار بغرب الكوبري، وفي مركز ومدينة طما تم متابعة أعمال تركيب بوابات التعقيم داخل المدارس بالتعاون مع الإدارة التعليمية،  كما تم تكثيف أعمال النظافة التطهير بالشوارع في محيط المدارس.

وفي مركز ومدينة المراغة تم رش وتطهير مباني المعاهد الأزهرية بالمدينة والقرى التابعة، وتم تكثيف  حملات الرش والتطهير بالشوارع المؤدية والمحيطة بمقار اللجان بالمدارس والمعاهد المختلفة، وفي مركز ومدينة طهطا تم تطهير وتعقيم الاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، و أماكن مقرات اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والأزهرية بالمدينة والقرى التابعة لها بـ " الصوامعة غرب، وشطورة، وبنجا، ونزلة القاضي، والصفيحة".

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة باستمرار عمليات التطهير والتعقيم بالمراكز والقرى ومتابعة لجان امتحانات الثانوية العامة ومقرات الاستراحة، وتعقيم مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة، وأماكن الاستراحات، والبوابات الإلكترونية، والمعهد الثانوي الازهري.

وفي مركز ومدينة أخميم تم تعقيم وتطهير المدارس والمعاهد الأزهرية " معهد سيدى كمال الدين الأزهري، واستراحة الثانوية العامة بمقرها مدرسة ميريت امون، واستمرت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج في أعمال تطهير المدارس، كما تم تطهير مبنى المعهد الأزهري بنين إعدادي وثانوي، ومعهد فتيات سوهاج بمدينة ناصر.

 

استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية (2)
استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية 

 

استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية (4)
استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية 

 

استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية (7)
استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية 

 

استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية (9)
استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية 

 

استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية (10)
استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية (

 

استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية (11)
استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية 

 

استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية (20)
استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية 

 

استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية (22)
استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية 

 

استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية (26)
استعدادات مراكز سوهاج لامتحانات الثانوية 

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