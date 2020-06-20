محافظ الوادى الجديد:نقل أصول شركة المياه بعد أزمة كورونا بتكلفة نصف مليار جنيه

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم السبت إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد ما زالت بصدد استكمال إجراءات نقل أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحى من الوحدات المحلية إلى فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وأن سبب تأخير الإجراءات هى الأزمة التى نتجت عن انتشار فيروس كورونا وتسببها فى توقف كافة الاجراءات الخاصة بأعمال نقل الأصول وما يتبعها من إجراءات استلام العمل للمتعاقدين مع الشركة ولم يستلموا عملهم حتى الآن .

وأضاف الزملوط أن تكلفة نقل أصول محطات المياه من الوحدات المحلية إلى فرع الشركة تبلغ حوالى نصف مليار جنيه وجرى التنسيق بتوجيه من رئيس الوزراء مع وزارة الإسكان لاستكمال اجراءات النقل والتى سيتم استكمالها فور الانتهاء من توابع أزمة كورونا .

وفى سياق متصل أكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروعات خدمية في مجال الصرف الصحي بتكلفة تصل إلى حوالى 255 مليون جنيه كما جرى الانتهاء من تنفيذ محطات صرف صحي متكامل ل5 قرى لكل مركز بتكلفة 15 مليون وهى ( قري ناصر الثورة بالخارجة – عدن بباريس – قرية مرزوق ببلاط – الشيخ مفتاح بالداخلة – قرية عبد المجيد الجغيل بالفرافرة ) كما تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لمدينة الخارجة بتكلفة 240 مليون .