محافظ القاهرة يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد والقافلة الطبية بالمرج..صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم مستشفى جراحات اليوم الواحد بحي المرج للوقوف على سير العمل و توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية .

وبدأ المحافظ جولته بتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى وغرفة العمليات كما حرص على التأكد من تواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل بالمستشفى وتلبية احتياجات المرضى والمترددين عليها ، وسرعة التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا .

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مخازن الأدوية للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا فضلا عن التأكد من توافر جميع الأدوية الطبية والمستلزمات والمهمات الطبية.

وفى سياق متصل تفقد محافظ القاهرة القافلة الطبية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بمركز شباب الأندلس بحي المرج .

وأشار محافظ القاهرة الى أن تلك القافلة تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية (100 مليون صحة ) والتي تهدف الى توفير القوافل الطبية بساحات مراكز الشباب للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة وتوفير العلاج لهم على نفقة الدولة وصرف ادوية الأمراض المزمنة كل 3 أشهر نظرا لعدم إقبال المواطنين خاصة كبار السن على التوجه للمستشفيات خوفا من انتقال العدوى بفيروس كورونا إليهم

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد مستشفى حميات العباسية لمتابعة سير العمل واجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية ، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها .

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتاكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم ، كما قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها .

وطالب المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات والتطوير الجارية لرفع كفاءة المستشفي مع رفع كفاءة الطرق داخل المستسفى.