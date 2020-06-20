اليوم السابع
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محافظ القاهرة: الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم ب 310 لجنة للثانوية العامة

السبت، 20 يونيو 2020 11:00 ص
محافظ القاهرة: الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم ب 310 لجنة للثانوية العامة بوابات تعقيم لجان الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جاهزية مدارس العاصمة لامتحانات الثانوية العامة والتي ستبدأ صباح الغد حيث تم الإنتهاء من تركيب بوابات التعقيم والتطهير الذاتية بجميع اللجان التي ستجرى بها الامتحانات والبالغ عددها 310 لجنة ، كما أنه تم توفير كواشف درجات الحرارة والكمامات المعقمة ومواد التطهير لتوزيعها على الطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وطمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور بأن الدولة اتخذت كافة الإجراءات لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب وجميع القائمين على الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من مراجعة معايير الأمن والسلامة للجان والتأكد من الشروط الواجب توافرها فيها وخاصة توافر التهوية الجيدة بها . كما ناشد المحافظ أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان مع الالتزام بارتداء الكمامات وتباعد المسافات في حالة التواجد بعيدا عن محيط اللجان.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية.

 

وطالب محافظ القاهرة أن تقوم الإدارات التعليمية بالتواصل مع الطلاب وابلاغهم بأرقام لجانهم قبل الامتحانات لتجنب التزاحم مع وضع لوحات إرشادية واضحة في أماكن متفرقة بمقار اللجان بأرقام اللجان وتوزيعات أرقام الجلوس في كل لجنة .


القاهرة

الثانوية العامة

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