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محافظ الدقهلية يكلف بمواصلة التطهير والتعقيم اليومى لمقار لجان الامتحانات

السبت، 20 يونيو 2020 04:42 م
محافظ الدقهلية يكلف بمواصلة التطهير والتعقيم اليومى لمقار لجان الامتحانات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواصلة أعمال التطهير والتعقيم لجميع مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع مديريات التربية والتعليم والصحة.

وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة وانطلاقا من الحرص التام على سلامه الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية انه يتابع شخصيا أعمال التطهير والتعقيم اليومى بجميع لجان الامتحان فضلا عن متابعتة لسير عملية الامتحانات، مشيرا إلى قنوات اتصال مستمرة وعلى مدار أيام الامتحانات مع وكلاء وزرات التربية والتعليم، والصحة، للاطلاع أولا بأول على المستجدات ولسرعة التعامل الفورى مع اية أحداث طارئة واتخاذ الاجراءات الفورية بشأنها.

واشار محافظ الدقهلية لاهمية اليقظة التامه والتواصل المستمر فيما بين غرف العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والإدارات الصحية، وسرعة الابلاغ الفورى عن ايه طوارئ للتعامل معها فورا، لضمان سير الامتحانات دون اية معوقات وتوفير الجو الملائم لابنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم على اكمل وجه.

جاء ذلك فى اطار فى اطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن وتفعيلا لمنظومة الاجراءات الاحترازية المتخذه وخاصة مع بدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

امتحانات الثانوية العامة

لجان الثانوية بالدقهلية

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