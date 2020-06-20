محافظ أسيوط: تنفيذ 3636 إزالة مخالفات بناء وتعديات على الأراضى خلال شهرين

أسيوط ــ ضحا صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء بأحياء ومراكز المحافظة تمكنت من تنفيذ 3636 حالة إزالة وذلك خلال شهرين باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأشار محافظ أسيوط فى بيان له، إلى استمرار الحملات وخاصة فى ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19"، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية .

وأكد المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – أن الحملات مستمرة بمشاركة قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لاستهداف إزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء فى مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وإحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الشأن، مشيرا إلى ترأسه العديد من حملات الإزالة بمركز الفتح وأبنوب وأحياء شرق وغرب مدينة أسيوط، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 3636 حالة إزالة حتى اليوم على مساحة 235 ألفا و416 مترا.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بتجنب النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أى حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أى بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.



حملات ازالة مكبرة باسيوط



حملات ازالة مكبرة باسيوط