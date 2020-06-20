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محاضرة "أونلاين" لوزيرة البيئة حول فيروس كورونا والحفاظ على التنوع البيولوجى

السبت، 20 يونيو 2020 02:19 م
محاضرة "أونلاين" لوزيرة البيئة حول فيروس كورونا والحفاظ على التنوع البيولوجى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة البيئة، عن عقد مكتبة الأسكندرية لمحاضرة بعنوان "فيروس كورونا المستجد.. رسالة جديدة من الطبيعة"، تفتتحها الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يلقيها  الدكتور أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع والأجناس، والمشرف على الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى، وتديرها المهندسة سماح صالح وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة.
 
وأوضحت الوزارة، أن المحاضرة سيتم عقدها مساء يوم الاثنين المقبل، وسيتم بثها إلكترونيا عبر صفحة برنامج دراسات التنمية المستدامة.
 
وكانت قد عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من ممثلى وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أحمد فاروق البرى رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور طارق العربى مدير مشروع المخلفات الطبية والالكترونية، لمناقشة سبل التعامل مع مهمات الوقاية الشخصية بعد استخدامها، فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وللعمل على توحيد الرسالة الإعلامية الصادرة عن الوزارات والجهات المختلفة فى الدولة وبالأخص وزارتى الصحة والدولة للاعلام .
 
وقد استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات التى تخص طرق مواجهة فيروس كورونا، كالمبادئ الوقائية و الإجراءات الاحترازية و التوصيات العالمية لإدارة نفايات فيروس كورونا ومدى قابلية تطبيق التوصيات العالمية على الوضع الحالي في مصر، بالإضافة إلى معايير اختيار الإجراءات البديلة في مصر ، والإجراءات المقترحة للتخلص من مهمات الوقاية الشخصية ومدة تطهيرها وكيفية تطهيرها، علاوة على العمل على توحيد الإجراءات والرسائل التوعوية الصادرة من مؤسسات الدولة المختلفة.
 
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه لا يوجد حل عالمي موحد وأمثل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة والنفايات التي يمكن أن تسبب العدوى أثناء انتشار جائحة كورونا ، مما يستلزم اتخاذ كافة التدابير التي تتماشى مع السياق الوطني وتتسم بالمرونة والاحتياط، نظراً لإختلاف منظومة المخلفات فى مصر ووجود ظاهرة النباشيين ، حيث سيتم وضع عقوبات على من يثبت تعامله مع المخلفات بصورة تضر بصحة الإنسان والبيئة.
 
 
 

وزارة البيئة

كورونا

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