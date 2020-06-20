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مجلس مشايخ ترهونة يؤكد ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء بخطاب الرئيس السيسى

السبت، 20 يونيو 2020 07:47 م
مجلس مشايخ ترهونة يؤكد ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء بخطاب الرئيس السيسى الرئيس السيسى
كتب إسلام حشاد

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أعلن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، أنه يحيي مصر قيادة وشعبا ويؤكد على ضرورة البدء الفوري في تطبيق ما جاء في خطاب الرئيس المصري حول ليبيا، وذلك حسبما أفادت قناة ليبيا.
 
وكان قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات سار أمرا ضروريا وحتميا في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازمة لإقامة بيئة مناسبة تلبي الطموحات للبناء والتنمية بعيدا عن الصراعات التي تزهق أرواح ودماء الشعوب وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التي تقوض إقامة السلام المستدام وتسمح بالاستيلاء على مقدرات الشعوب وتسهم في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بأبعادها من تهريب سلاح ومخدرات وتجارة بشر".
 
وأضاف الرئيس، خلال تفقده اصطفاف عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، أن الأزمة الليبية على حدودنا اليوم خير شاهد على حديثنا تلك الأزمة التي سعت مصر على مدار امتدادها لما يقرب من عقد كامل التحذير من مخاطر وتهديدات تصاعدها، وكان ولا يزال الحرص المصري منذ البداية على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة وسرعة استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار المصري.

 


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