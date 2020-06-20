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متى يبدأ الكسوف بمصر؟.. البحوث الفلكية تكشف توقيته من البداية للنهاية

السبت، 20 يونيو 2020 01:41 م
متى يبدأ الكسوف بمصر؟.. البحوث الفلكية تكشف توقيته من البداية للنهاية كسوف الشمس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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يشهد العالم كسوفا حلقيا للشمس يوم غدا الأحد 21 يونيــه 2020م نهاية شهر شوال، وعند اقتران شهر ذي القعدة لعام 1441هـ ، وهي ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف  خلال عام 2020م، وأول كسوف بهذا العام .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل ظاهرة الكسوف الشمسى وتوقيت رؤيتها في مصر كما يلى:

 

- الكسوف يرى ككسوف جزئي في مصر والمنطقة العربية

- سوف يُري في مصر لمدة ساعتين تقريباً

- تبدأ رؤيته في الساعة السادسة والدقيقة 24 صباحاً بتوقيت القاهرة

- تكون ذروته في الساعة السابعة والدقيقة 20 بالتوقيت المحلي

- عندها يغطي قرص القمر حوالي 46 % من كامل قرص الشمس

- ينتهي الكسوف الجزئي في القاهرة في الساعة الثامنة والدقيقة 24.

والكسوف الحلقي هو نوع من أنواع الكسوف الشمسي يحدث عادة حينما يكون القمر، أثناء دورته الشهرية حول الأرض، في طور المحاق في نهاية الشهر القمري، وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة، حيث يقع القمر بين الأرض والشمس، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه، وفي تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة، أو قريبا منهما.

وسوف يقوم فريق بحثي من المعهد برصد الظاهرة وتسجيلها باستخدام التليسكوب الشمسي بمقر المعهد بحلوان وعرضها للجمهور، كما سيتم توفير عدد من النظارات الخاصة للهواة لاستخدامها فى متابعة الكسوف في مقر المعهد بحلوان، بينما سيتم نقل الحدث على الهواء مباشرة من خلال صفحه المعهد على الشبكة العنكبوتية.

 

 

 


الفلك

الكسوف

كسوف الشمس

الكسوف الحلقى

الكسوف الحلقى للشمس

اخبار مصرية

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