متظاهرون فرنسيون يلقون طلاء أحمر على مبنى وزارة الصحة

رويترز

قام متظاهرون فى فرنسا اليوم السبت، برش مبنى وزارة الصحة بطلاء أحمر، فى إشارة رمزية لدماء من توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا، والاحتجاج على تردى ظروف العمل بالنسبة للعاملين فى مجال الصحة العامة.

وقالت أوريلى تروف المتحدثة باسم جماعة (اتاك) التى نظمت الاحتجاج لرويترز، "على مدى سنوات والعاملون فى قطاع الصحة يحذرونا من شح الموارد فيما يتعلق بالموظفين والأسرة والمعدات التى تمكنهم من رعاية الناس بشكل لائق".

كما وضع المحتجون على درج وزارة الصحة، لافتة ضخمة على شكل وسام أطلقوا عليه اسم "وسام الاحتقار" لتسليط الضوء على ما وصفوه بإخفاق الحكومة فى الاستماع إلى مخاوف العاملين فى مجال الرعاية الصحية.

كانت حكومة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد قررت دفع مكافأة قدرها 1500 يورو (1676 دولارا) للعاملين فى مجال الصحة فى القطاع العام، اعترافا بدورهم أثناء تفشى فيروس كورونا.

وعلى الرغم من ذلك، يشعر الكثير من العاملين فى القطاع بأن على الحكومة عمل المزيد من أجلهم. واندلعت أعمال عنف الأسبوع الماضى فى مظاهرة أخرى نظمها العاملون فى مجال الرعاية الصحية فى باريس.