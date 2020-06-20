اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 08:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون يأمر بمراجعة لـ"ضغوط" فى قضية منافس سابق بانتخابات فرنسا

السبت، 20 يونيو 2020 07:11 ص
ماكرون يأمر بمراجعة لـ"ضغوط" فى قضية منافس سابق بانتخابات فرنسا ماكرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة هيئة قضائية رقابية عليا بمراجعة تعرض ممثلة للادعاء لضغوط محتملة في قضية استهدفت أحد منافسيه السابقين في انتخابات الرئاسة التي أسفرت عن وصوله للسلطة.

وأبلغت إليان هوليت الرئيسة السابقة لممثلي الادعاء في القضايا المالية بفرنسا نواب البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري إنها تعرضت لضغوط بشأن طريقة تناولها لقضية رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون بشأن تبديد المال العام.

وأثارت تصريحاتها قلق المحافظين من احتمال تحيز النظام القضائي ضد فيون في هذه القضية واستغلاله لأغراض سياسية.

وقال مكتب ماكرون في إعلانه هذه المراجعة "..من المهم تبديد كل الشكوك في استقلال وحياد نظام العدالة في هذه القضية".

وحوكم فيون وزوجته بينيلوب في فبراير بشأن فضيحة الوظائف الوهمية التي دمرت حملته للرئاسة في 2017 وفتحت أبواب قصر الأليزيه أمام ماكرون.

وبعد إدلائها بهذه التصريحات لأول مرة للنواب قالت هوليت إنه لم يجر التحقيق مع فيون تحت ضغوط من الجهاز التنفيذي وأشارت إلى الإشراف الصارم من قبل رؤسائها في هذه القضية البارزة .

وكان فيون أحد المرشحين الأوفر حظا في الانتخابات ولكن محاولته للرئاسة انهارت بعد مزاعم إنه دفع لزوجته مئات الآلاف من اليورو من أجل القيام بعمل يكاد لا يذكر كمساعدته البرلمانية.

ومن المقرر صدور حكم في هذه القضية في نهاية هذا الشهر.

 


ماكرون

فرنسا

انتخابات

قضية

ضغوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

محكمة الأسرة تلزم زوجة بدفع 90 ألف بدل مهر لاعتدائها على زوجها بالضرب

محكمة الأسرة تلزم زوجة بدفع 90 ألف بدل مهر لاعتدائها على زوجها بالضرب

وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير

وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير

الحدث الفلكى الأهم بـ2020.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى غدا يُرى بمصر

الحدث الفلكى الأهم بـ2020.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى غدا يُرى بمصر

"سيناء فى القلب".. 8.22 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء العام الجديد

"سيناء فى القلب".. 8.22 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء العام الجديد

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لأخر

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لأخر

7 ضوابط تنظم نقل العاملين وأصول "الشورى السابق" لمجلس الشيوخ

7 ضوابط تنظم نقل العاملين وأصول "الشورى السابق" لمجلس الشيوخ

ارتفاع صادرات الفراولة لـ20476 طنا.. والزراعة: نطبق كافة الاشتراطات الحجرية

ارتفاع صادرات الفراولة لـ20476 طنا.. والزراعة: نطبق كافة الاشتراطات الحجرية

اليوم .. ذكرى رحيل الصوت الباكى الشيخ محمد صديق المنشاوى

اليوم .. ذكرى رحيل الصوت الباكى الشيخ محمد صديق المنشاوى

انتهاء اليوم الـ87 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ87 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة مساء الغد

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة مساء الغد

ارتفاع حالات الشفاء لمصابى كورونا فى المدينة الشبابية بالطود بالأقصر لـ180

ارتفاع حالات الشفاء لمصابى كورونا فى المدينة الشبابية بالطود بالأقصر لـ180

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة