ماذا نفعل بعد التبرع بالدم؟ الصحة تقدم نصائح للمتبرعين.. إنفوجراف

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان إنفوجراف يجيب على سؤال ماذا نفعل بعد التبرع بالدم؟. وقدم الإنفوجراف نصائح للمتبرعين بالدم منها شرب كمية من السوائل.
وقال سراج الدين، إن جميع عمليات خدمات نقل الدم مؤمنة تماما، حيث يتم استخدام أعلى تكنولوجيا فى فحص أكياس الدم وهي الكشف عن الفيروسات بتقنية الحمض النووى، مضيفا أن قرب الدم تخضع جميعها للفحص، وسيتم تعميمها فى جميع البنوك قريباً. وأوضح مدير خدمات نقل الدم القومية أن المخزون الاستراتيجى آمن.
وتابع مدير بنك الدم المركزي، قائلا إنه تم عمل خطط بديلة فيما يتعلق بعلاج الفيروس، مؤكدا أن وزارة الصحة شددت على ضرورة أن يكون التبرع ببلازما المتعافين بالتطوع وليس بالإجبار، مشيرا إلى أن هناك خطوات جادة من وزارة الصحة لمنع أي نوع أو شبهة فيما يتعلق بالسوق السوداء لبيع البلازما.
وأوضح أن هناك تبرعا على مستوى الجمهورية بالكامل، ولكن حتى لا يقل لا بد أن يستمر الناس فى التبرع بالدم والحفاظ على المخزون الموجود، مشيرا إلى أن التبرع بالدم يقوم بعمل تشجيع خلايا النخاع العظمي لإنتاج الدم، ويحمي من الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية، كما أن التبرع بالدم وفقا لبعض الدراسات يقى من الإصابة بالسرطان.
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