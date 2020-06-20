ليه عايزين يشتروا فودافون؟.. 3 أسباب وراء أكبر صفقة اتصالات فى مصر

كتبت هبة السيد

ينتظر حسم بيع حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سواء بقبول العرض المقدم من شركة الاتصالات السعودية STC بعد الانتهاء من فحص النافى للجهالة منتصف يوليو المقبل أو استخدام الشركة المصرية للاتصالات حق الشفعة لشراء تلك الحصة البالغة 55%، وفى كلا الحالتين ستصبح الصفقة حال إتمامها أكبر صفقة اتصالات فى مصر خلال عام 2020، ولكن ما الدافع وراء التنافس لشراء شركة فودافون مصر؟، وهناك 3 أسباب تجيب على هذا التساؤل.

ويبلغ إجمالى تقييم شركة فودافون مصر 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودى، وتبلغ حصة شركة فودافون العالمية، 55% فى شركة فودافون مصر، ويوازى 2.392 مليار دولار تعادل 8.970 مليار ريال سعودى.

رغبة البيع



لم يكن تلقى شركة فودافون أى عروض لبيع حصتها ودراسة إمكانية البيع، إلا إذا كان لديها نية لذلك، وبالفعل فأن الشركة لديها تغير فى استراتيجيتها يقوم على إعادة هيكلة استثماراتها فى شركاتها حول العالم، بالتخارج من أسواق الشرق الأوسط والتركيز فى أفريقيا، حيث بدأت الشركة العالمية بيع وحدتها فى نيوزيلاندا منذ عدة شهور ثم بيع وحدتها فى مالطا منذ ما يقارب من 6 شهور، وتبعه عرض تلقته من شركة الاتصالات السعودية فى بيع حصتها فى مصر، خاصة وأن شركة فودافون مصر هى المشغل الوحيد للشركة العالمية فى الشرق الأوسط.

وتمثل فودافون مصر أقل من 10% من إيرادات الشركة الأم، والتى تعانى من مشاكل مالية، كما تتجه فودافون لعدم دخول أسواق جديدة والاكتفاء ببيع خبراتها وعلامتها التجارية.

سوق مغري



عامل ثانى وراء السعى لشراء فودافون، هو سوق المحمول المغرى فى مصر، حيث يمتاز السوق بحجم ضخم من الاشتراكات قد يكون الأول عربياً وفى منطقة الشرق الأوسط بإجمالى نحو 95.7 مليون مشترك فى خدمات الهاتف المحمول حتى يناير عام 2020، هذا بخلاف عدد ضخم من مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول وبلغوا 42.30 مليون بنهاية يناير، وتبلغ مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى المصرى 93.4 مليار جنيه مصرى (ما يقرب من 4% من إجمالى الناتج المحلي) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.

أرباح بالمليارات



عامل جذب لسعى كبار الشركات لشراء حصة فودافون، هو تحقيقها أرباح بالمليارات، ففى عام 2019 حصدت المصرية للاتصالات أرباحاً من حصتها فى فودافون مصر بقيمة 2.8 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه فى 2018، بزيادة 600 مليون جنيه، طبقًا لنتائج أعمال المصرية للاتصالات، بجانب تحقيقها أرباحاً ضخمة فأنها تحتل الصدارة فى عدد المشتركين بنحو 40.2 مليون مشترك بحصة سوقية تقارب الـ42% من السوق المصرية.

يذكر أن هيكل ملكية فودافون مصر يتوزع بين 55% لشركة فودافون العالمية، و45% للشركة المصرية للاتصالات، وتوقع محللون أن تبلغ القيمة السوقية للشركة فى مصر بين 40-50 مليار جنيه.