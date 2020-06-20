اليوم السابع
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كيفية فهم دور العلاج المناعى فى رعاية مرضى السرطان خلال وباء كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 03:00 ص
كيفية فهم دور العلاج المناعى فى رعاية مرضى السرطان خلال وباء كورونا مرضى السرطان وكيفية التعامل أثناء فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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كان تفشي فيروس COVID-19 بمثابة رعب للجميع تقريبًا ، بما في ذلك صناعة الرعاية الصحية، ومن الضروري أن يفهم الناس أن الذين يعانون من أمراض مثل السرطان أو مرض السكري هم أكثر عرضة لخطر كورونا بسبب نظام المناعة لديهم.
 
 نعلم جميعًا وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" فإن COVID-19 يهاجم  الذين لديهم مناعة أقل في المقام الأول،  لذلك عندما يتعلق الأمر بالعلاج الموازي ، يجب أن نفكر في الكيفية التي يمكن للشخص أن يجد بها خيارات العلاج الأكثر فعالية لمختلف الأمراض مثل السرطان والسكري ، وما إلى ذلك.
 
 
عندما نتحدث عن علاج السرطان ، أحد العلاجات الأكثر فعالية في الطب الحديث هو العلاج المناعي، ومع  ذعر COVID-19، فمن الطبيعي أن يواجه مرضى السرطان العبء الأكبر، وقد يشعر الذين يخضعون للعلاجات مثل العلاج الكيميائي بالخوف أكثر بسبب ضعف المناعة لديهم ، وهو تأثير جانبي شائع بعد جلسات العلاج الكيميائي، كما قد يحتاج الأشخاص الذين يتلقون العلاج الكيميائي إلى دخول المستشفى بسبب تاريخ مرضهم.
 
وفقًا لدراسة نُشرت في LANCET Oncology ، فإن مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وارتفاع خطر الوفاة،  ويشير العلاج الأخير إلى أنه تم الاحتفاظ بالعلاج الكيميائي كعملية طبيعية خلال جائحة  CoV-2 ولكن بحذر شديد ".
 

التحديات ومرضى السرطان و COVID-19

قد يكون من يخضعون لعلاج السرطان في المستشفى، أكثر عرضة للفيروس، ويمكن أن يأتي بمثابة فكرة طويلة الأمد للمرضى تزيد من مستويات القلق والتوتر الموجودة بالفعل.
 
ولكن مع التقدم التكنولوجي ، هناك أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الرئة ، والتي يمكن علاجها بدون علاج كيميائي. بدلاً من ذلك ، يمكن للمرء أن ينظر إلى خيارات متعددة مثل العلاج المناعي أو العلاج الموجه.
يمكن أيضًا علاج بعض مرضى المرحلة الرابعة بعامل مناعي واحد، فالعلاج المناعي وحده هو الآن علاج معتمد لسرطان مثل سرطان الرئة النقيلي وسرطان الكبد النقيلي وسرطان الكلى النقيلي.
 
وفقًا للخبراء ، فإن العلاج المناعي خلال مرحلة الوباء ، قد يساعد في تقليل زيارات المستشفى.، ولكن الفترات الممتدة بين كل جلسة علاج مناعي قيد الدراسة وتم فحصها أيضًا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. 
 

العلاج المناعى

السرطان

فيروس كورونا

العلاج الإشعاعى

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