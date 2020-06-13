تحذيرات من انخفاض عدد الكشف على مرضى السرطان بسبب كورونا

كتبت نهير عبد النبى

وسط جائحة كورونا هناك تدهور كبير فى الحالات الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وخصوصا مرضى السرطان بسبب الخوف من الذهاب للمستشفيات للمتابعة والعلاج، حيث أشارت أرقام صادمة اليوم إلى أن الآلاف من مرضى السرطان ربما لم يتم الكشف عليهم بسبب انخفاض كبير في الإحالات وسط أزمة الفيروس التاجي.

وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية تظهر إحصاءات هيئة الصحة بإنجلترا أن 79،573 إحالة عاجلة للسرطان تم إجراؤها من قبل الأطباء العامين في إنجلترا في أبريل 2020 - بانخفاض 60 في المائة من 199،217 في أبريل 2019.

تقول مؤسسة MacMillan الخيرية للسرطان إنه كان ينبغي إحالة 210.000 شخص تقريبًا في أبريل من هذا العام ، مما يشير إلى أن 130.000 شخص تقريبًا قد فقدوا، وعادة ما يحتاج حوالي 7 %من هؤلاء إلى علاج السرطان ، مما يعني أن حوالي 9000 شخص ربما لم يتم تشخيصهم.

قال الخبراء لـ MailOnline اليوم "ليس هناك عدد أقل من المصابين بالسرطان ، ولكنهم لا يتم تشخيصهم بسبب الازمة الحالية، حيث تواجه الخدمة الصحية تراكمًا صادمًا من الحالات و تحاول العودة إلى وضعها الطبيعي بعد إغلاق معظم خدماتها لمواجهة هذا الوباء.

وتقدر الجمعيات الخيرية الرائدة أن 2.5 مليون مريض بالسرطان قد غابوا عن الاختبارات الحيوية والعلاج هذا العام بسبب الأزمة، كما أظهرت الأرقام أن عدد الأشخاص الذين ينتظرون أكثر من عام للعلاج قد تضاعف ثلاث مرات في أبريل ، مما أدى إلى تضخيم تأثير Covid المدمر على صحة الكثيرون.

أظهرت بيانات هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا أن الإحالات العاجلة لسرطان الثدي أظهرت انخفاضًا أكبر من 16753 في أبريل 2019 إلى 3759 في أبريل 2020 ، بانخفاض 78 %، كما انخفض عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى الانتظار لمدة لا تزيد عن شهرين من إحالة الطبيب العام إلى العلاج الأول للسرطان بنسبة 20 % ، من 13،519 إلى 10،792 على أساس سنوي.

وقال كارول سيكورا ، استشاري الأورام وأستاذ الطب في كلية الطب بجامعة باكنجهام ، لـ MailOnline: "نحن نعرف أنه يجب أن يكون هناك 30.000 مريض جديد بالسرطان كل شهر، ولكن هذا الشهر كان هناك أقل من 5000 شخص قدموا للعلاج في إنجلترا.

"لا يعني أن هناك عددًا أقل من الأشخاص المصابين بالسرطان ، ولكن لا يتم تشخيصهم، "لقد أعادنا الأمر برمته إلى الوراء عامًا ، ولم تكافح أي دولة أخرى كثيرًا لفتح الرعاية الصحية احتياطيًا".

زعمت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن 2.5 مليون مريض تقريبًا فوتوا اختبارات وعلاجات السرطان الحيوية بسبب الوباء، وقالت إن 2.1 مليون مريض ينتظرون إجراء فحص حاسم لسرطان الثدي وعنق الرحم والأمعاء. وفقد 290 ألف شخص آخر الإحالات العاجلة لتأكيد الأورام أو استبعادها.

وقد تأجل ما لا يقل عن 21600 مريض الجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي في الأسابيع التسعة الماضية، بعض هذه الإجراءات كانت ستنقذ الأرواح أو تمدها ، مما يمنح وقتًا إضافيًا ثمينًا مع أحبائك.

يُعتقد أيضًا أن المرضى الذين يعانون من علامات تحذيرية للسرطان قد تجنبوا طلب المساعدة لأنهم قلقون بشأن الإصابة بالفيروس التاجي في الجراحة أو المستشفى، قالت سارة وولنو ، المديرة التنفيذية للسياسة والمعلومات في المؤسسة الخيرية: `` إنه لأمر مدمر أن نرى تأثير Covid-19 على مرضى السرطان.

توضح هذه الأرقام مدى تأثير الفيروس على أوقات انتظار السرطان. إن الانخفاض الكبير في عدد الإحالات العاجلة وانخفاض عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في الوقت المحدد في أبريل أمر مثير للقلق بشكل كبير.

وقالت إن إتش إس إنجلاند ، التي نشرت الأرقام ، إن السقوط "من المحتمل أن يكون نتيجة استجابة كوفيد 19" - وهو مؤشر على أن الناس استمروا في الابتعاد عن أقسام A & E بسبب تفشي الفيروس التاجي.

قال الدكتور نيك سكريفين ، الرئيس السابق مباشرة لجمعية الطب الحاد: "نحن نخشى حقًا على الخدمة الصحية خلال الفترة المتبقية من العام بالنظر إلى الأدلة المتزايدة على سوء التعامل مع الوباء وحتى الآن علامة نادرة على أي انتعاش ذي مغزى.