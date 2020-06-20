كوريا الجنوبية تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الجمعة، أنها تعيد إصدار تحذير خاص من السفر إلى جميع الدول والمناطق في العالم اعتبارا من السبت، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ومن المقرر أن يدخل هذا التحذير في حيز التنفيذ لمدة شهر واحد بدءًا من 20 يونيو حتى يوم 19 يوليو المقبل، إذا لم يتم تمديده.

وتصدر الوزارة التحذير الخاص من السفر عندما توجد مخاطر عاجلة على المدى القصير، ويمكنها إصداره لمدة 90 يوما كحد أقصى، ولا يقل التحذير الخاص عن المستوى الثاني، ولا يزيد عن المستوى الثالث، من أصل 4 مستويات للتحذير من السفر.