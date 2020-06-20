كوريا الجنوبية تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك فى أكبر حصيلة يومية منذ شهر تقريبا، وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أفادت بأن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يأتى بعد تسجيل 79 إصابة جديدة يوم 23 مايو الماضى.
وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الحالات الجديدة منها 31 حالة قادمة من خارج البلاد و36 حالة عدوى داخلية.
ويثير ارتفاع حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مخاوف من حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس داخل البلاد.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية، قررت إعادة إصدار تحذير خاص من السفر إلى جميع دول العالم في ظل استمرار انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الجمعة، أنها تعيد إصدار تحذير خاص من السفر إلى جميع الدول والمناطق في العالم اعتبارا من السبت، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
ومن المقرر أن يدخل هذا التحذير في حيز التنفيذ لمدة شهر واحد بدءًا من 20 يونيو حتى يوم 19 يوليو المقبل، إذا لم يتم تمديده.
وتصدر الوزارة التحذير الخاص من السفر عندما توجد مخاطر عاجلة على المدى القصير، ويمكنها إصداره لمدة 90 يوما كحد أقصى، ولا يقل التحذير الخاص عن المستوى الثاني، ولا يزيد عن المستوى الثالث، من أصل 4 مستويات للتحذير من السفر.
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