هل يتسبب السلمون فى تفشى موجة ثانية من كورونا؟.. فيديو

إعداد ـ هند عادل

حالة من الخوف والفزع تسيطر على دول العالم من الموجة الثانية لوباء فيروس كورونا، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابات التي ظهرت من جديد في العاصمة الصينية بكين بعد فترة طويلة من السيطرة على المرض ببؤرة تفشيه الأولى بمدينة ووهان.

وارتبط أيضا عدد الإصابات الجديدة بسوق كبير للأغذية بالجملة، لكن هذه المرة لم يكن الخفافيش والحيوانات البرية السبب، ولكن حذر المسئولون من تناول سمك السلمون النيء بعد اكتشاف الفيروس على ألواح التقطيع المستخدمة في استيراد سمك السلمون.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" فأعلن مسئولو الصحة والأطباء وخبراء آخرين تحذيرات حول خطر العدوى من تناول الأطعمة المجمدة أو المبردة.

وفى هذا الفيديو نحاول الإجابة على عن سؤال، هل سمك السلمون هو السبب الجديد في تفشى الموجة الثانية من فيروس كورونا بالعالم أم لا؟.