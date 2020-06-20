اليوم السابع
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السبت، 20 يونيو 2020 12:13 م
خالد صلاح
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابين فلسطينيين من الخليل وجنين

السبت، 20 يونيو 2020 12:05 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابين فلسطينيين من الخليل وجنين قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم السبت، شابين فلسطينيين من الخليل وجنين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا يبلغ من العمر 30 عاما عقب مداهمة منزله فى يطا، كما نصبت حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير، وإذنا، وحلحول، وأوقفت المركبات وفتشتها، ودققت في بطاقات المواطنين، وأعاقت تحركهم، مشيرة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أيضا شابا من بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

 وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أدانت، حملة الاعتقالات المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية، خاصة بمدينة القدس المحتلة.
ورأت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حملات الاعتقالات المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة تأتي استكمالا لما تقوم به قوات الاحتلال وشرطته؛ من إجراءات وتدابير الهدف منها تكريس أسرلة القدس، واستكمال مخططات ضمها، وتنفيذ وعد ترمب المشؤوم بشأنها، ومحاولة خنق الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حملات الاعتقال التعسفي والعشوائي والجماعي ضد المواطنين المقدسيين ونتائجها وتداعياتها بصفتها جريمة يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي رفع صوتهم عاليا في وجه هذه الحملات الظلامية الهادفة إلى النيل من صمود القدس.

وأكدت أن إجراءات وتدابير الاحتلال ضد القدس ومواطنيها لن تنال من صمود المقدسيين بل ستزيدهم تمسكا بحقوقهم وأرضهم.


قوات الاحتلال

اسرائيل

جنين

الخليل

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