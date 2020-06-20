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فيديوجراف.. الصحة تكشف آليات التعامل عند زيارة الأقارب بالتزامن مع كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 04:20 م
فيديوجراف.. الصحة تكشف آليات التعامل عند زيارة الأقارب بالتزامن مع كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان علي فيس بوك فيديو جراف يوجة سلسلة من النصائح للمواطنين عند زيارة الأقارب بالتزامن مع جائحة كورونا ومنها أن يتم مراعاة التباعد الإجتماعي بمسافة لا تقل عن عن متر ونصف لحمايتهم من عدوي كورونا .
 

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأعلنت عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى اليوم.

وأوضح ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ 13928 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 


الصحة

كورونا

الاقارب

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